ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 07 Mayıs Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre,yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkâri dışında) ile Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.