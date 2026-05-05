ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'nın sınav hizmetlerini daha hızlı, güvenli ve etkin şekilde yürütmek amacıyla ülke genelinde yaygınlaştırdığı e-Sınav uygulamaları; 81 ilde, 597 merkezde bulunan toplam 705 e-Sınav salonunda sürdürülüyor. Hâlihazırda 'Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı', 'Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Teorik Sınavı', 'Amatör Telsizcilik Sınavı' ile 'Denklik Seviye Tespit Sınavı' elektronik ortamda uygulanıyor.

Bu kapsam, karayolu yolcu ve eşya-kargo taşımacılık faaliyetleri için karayollarında seyreden araçları kullanacak kişilere yönelik yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavları'nın (MYS e-Sınav) elektronik ortama taşınmasıyla genişletildi. Buna göre daha önce basılı evrakla gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Sınavları, 1 Mayıs itibariyle e-Sınav merkezlerinde elektronik ortamda uygulanmaya başlandı. Yeni uygulamayla birlikte adayların sınav süreçlerinin daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi, operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi ve ölçme değerlendirme uygulamalarında dijitalleşmenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

