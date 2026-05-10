Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 'Anneler Günü' dolayısıyla Tarsus'ta program gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer'in de eşlik ettiği Anneler Günü etkinliğinde, katılımcılar güneşli havada güzel bir gün geçirdi.

Şehit eş ve anneleri ile gazi yakınları önce Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'na giderek, çeşitli hayvanları yakından görerek, bol bol fotoğraflar çekindi. Katılımcılar ardından Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olan Tarsus Gençlik Kampı'na gitti. Burada tüm şehitlerin ruhuna Kuran'ı Kerim okundu ve dualar edildi.

MERAL SEÇER. 'SİZLERİN EMANETİ, HEPİMİZİN EMANETİ'

Şehit ve gazi yakını annelere güne özel olarak hazırlanan kırmızı gül ve broş armağan eden Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, yaptığı konuşmada, anneliğin zor bir yolculuk olduğunu dile getirerek, 'Evladınız kaç yaşında olursa olsun, hep çocuk gözüyle görüyorsunuz. Onlar küçükken de yetişkinken de annelerin sabrı, duası ve fedakârlığı hiçbir zaman bitmiyor. Siz kıymetli şehit annelerimiz öyle bir emanet yüklendiniz ki; bu hepimizin de emaneti ve çok kıymetli. Şehit eşleri hayallerini, şehit olmuş eşlerini geride bırakıyorlar. Burada önemli olanın gerçekten bu duygularla birbirimiz anlamak, dinlemek ve birbirimize dokunmak olduğuna çok inanıyorum' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'dan sonra Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şubesi'ni kurmasının da oldukça önemli olduğuna değinen Meral Seçer, 'Zaman zaman sizlerle bir arada oluyoruz ama böyle anlamlı bir günde; anlamlı duyguları paylaşmak için sizlerle olmaktan dolayı da ayrıca çok mutlu oldum. Hepimiz aslında Anadolu'nun kadınlarıyız. Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı yaparken en büyük yükü de Anadolu kadınlarına, annelerimize vermişti. Biz vatanımızı çok seviyoruz. Sizlerin emaneti, hepimizin emaneti. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bizler bu topraklarda yetişmiş insanlarız. Aynı ruhu paylaşıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi anıyorum, yaşayan gazilerimize sağlık, sıhhat diliyorum. Sizleri çok seviyor ve saygı duyuyoruz' dedi.

BUZ: 'BAŞTA ŞEHİT ANNELERİMİZ OLMAK ÜZERE TÜM ANNELERİMİZİN ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM'

Büyükşehir Belediyesi Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürü Nilgün Buz da, programa katılım gösteren herkese teşekkür ederek, vatanımızın bağımsızlığı, milletin huzuru için büyük fedakarlıklar gösteren kahraman şehitlerin ailelerini ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Buz, 'Bizler sadece özel günlerde değil, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmaya, ihtiyaçlarına dokunmaya ve onları yalnız hissettirmemeye özen gösteriyoruz. Bu vesileyle başta şehit annelerimizin olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum' şeklinde konuştu.