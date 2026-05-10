Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali, görkemli ödül töreniyle son buldu. Türkiye'nin önemli sinema isimlerini Bursa'da buluşturan festivalde, 220 başvuru arasından finale kalan 10 film sinemaseverlerle izleyicinin huzuruna çıkarken, birincilik ödülünü Ege Yılmaz'ın yönettiği 'Liminal' aldı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali, görkemli ödül töreniyle sona erdi. Sinemaya gönül veren yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları ve sanatseverleri bir araya getiren festivale bu yıl hem ulusal hem de uluslararası ölçekte yoğun ilgi gören festivale toplam 220 kısa film başvurusu yapıldı. Başvurular arasından yapılan ön değerlendirme ve ana jüri değerlendirmeleri sonucunda finale kalan 10 film, iki gün boyunca sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Kısa film kültürünü yaygınlaştırmayı, genç sinemacıları desteklemeyi ve sanat üretimini teşvik etmeyi amaçlayan festivalin ana jüri kadrosunda ise birbirinden önemli isimler yer aldı. Cast Direktörü Tümay Özokur, Sanat Yönetmeni Natalie Yeres, oyuncu Erdem Kaynarca, usta oyuncu Bennu Yıldırımlar ve usta yönetmen Ezel Akay, finalist filmleri değerlendirerek ödül almaya hak kazanan yapımları belirledi.

'OSMANGAZİ'NİN HAK ETTİĞİ DEĞERİ OSMANGAZİLİLERLE BULUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

1326 Panorama Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye başkan yardımcıları, oyuncu ve yönetmenler ile sinemaseverler katıldı.

Törende sinemaseverlere hitap eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, filmlerinin kısa ancak anlattıklarının çok uzun ve anlamlı olduğunun altını çizdi. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduklarına işaret eden Başkan Aydın, 'Biz de Osmangazi Belediyesi olarak kültürün, sanatın her alanında var olmak ve 3 bin yıllık tarihe sahip olan Bursa'nın, Osmangazi'nin kendine yakışan, hak ettiği değeri Osmangazililerle, Bursalılarla buluşturmak istiyoruz. Bunun için de ekibimiz gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyor ve iki yıl gibi kısa bir sürede festivali değerli bir yere getirdiklerini görüyorum. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Umarım bugün ödül töreninden sonra da önümüzdeki yıllarda artırarak, uluslararası katılımlarla daha iyi yerlere getirmek hepimizin hedefi. Emeği geçen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

BURSA ALTIN ÇINAR KISA FİLM FESTİVALİ'NİN BİRİNCİSİ 'LİMİNAL' OLDU

Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nde jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda derecede elde eden filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edildi. Festivalde birinciliği kazanan film 'Liminal' oldu. Ödülünü Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın takdimiyle alan 'Liminal' kısa filminin yönetmeni Ege Yılmaz 'Festivalde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kısa film festivallerinin, biz gençler için çok ayrı bir yeri var. Bu da sadece filmleri izleyiciye sunmak değil, filmleri yapan insanlarla bizleri buluşturmak. Çok güzel filmler izledim.' diye konuştu.

Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nde usta yönetmen Ezel Akay'ın açıkladığı ikincilik ise Atakan Yılmaz'ın yönettiği 'Merhaba Anne, Benim, Lou Lou' oldu. Sette olması sebebiyle törene katılamayan Yılmaz, yayınlanan video ile herkese teşekkürlerini sundu. Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in açıkladığı festivalin üçüncüsü ise Mehmet Oğuz Yıldırım'ın yönettiği 'Kudret' filmi oldu. Yıldırım'a ödülünü takdim eden Gemlik Belediye Başkanı Deviren, festivalde çok büyük bir emek olduğunu belirterek 'Sizler başkalarının hayatlarını oynarken, bizim hayatımıza öyle dokunuyorsunuz ki, belki de tam bittiği dediğimiz andaki umutsuzluklarımızı tekrar yeşertiyorsunuz. O yüzden iyi ki varsınız.' diye konuştu.

Festivalin 'Onur Ödülü' ise Türk sinemasının önemli isimlerinden Ayten Uncuoğlu'na takdim edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'dan ödülünü alan sanatçı, gecede dakikalarca alkışlandı. Uzun yıllardır tiyatro ve sinema alanında önemli eserler ortaya koyan Uncuoğlu '60 yıla yakın bir zamandır radyodan başlayıp, tiyatrodan, saat 8'i 5 geçe anlattığım masallardan sahnede, perdede, ekranda sizinle birlikte oldum ve hiç yalnız olmadım. Çok teşekkür ederim. Siz de hiç yalnız olmadınız, ben ve arkadaşlarım hep sizin yanınızda, kalbinizde.' ifadelerini kullandı.

BURSA'NIN FETHİNİN 700. YILI'NA ÖZEL 'JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ' VERİLDİ

Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali'nde Bursa'nın 700. yılı teması kapsamında özel ödül kategorileri de oluşturulurken, bu kapsamda 700. Yıl Jüri Özel Ödülü '326' ve 'Gece Mesaisi' filmlerinin oldu. '326' filminin yönetmeni Miray Kuyumcu'ya ödülünü usta oyuncu Bennu Yıldırımlar verirken, 'Gece Mesaisi' filminin yönetmeni Salih Ortaçay'a da ödülü oyuncu Erdem Kaynarca takdim etti. Yönetmenler Kuyumcu ve Ortaçay da festivalde olmaktan dolayı duydukları mutluluğu paylaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, festivale jüri üyesi olarak katkı sağlayan Tümay Özokur, Natalie Yeres, Erdem Kaynarca, Bennu Yıldırımlar ve Ezel Akay'a da plaket takdim etti. Jüri üyeleri de yaptığı konuşmada festivale katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti. Bursa Altın Çınar Kısa Film Festivali, ödül töreninin ardından toplu fotoğraf ve Ezel Akay'ın çektiği özçekim ile sona erdi.