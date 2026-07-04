İstanbul Çekmeköy Belediyesi tarafından Çatalmeşe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Şehit Astsubay Cengizhan Üz' Emekli Kültürevi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Çekmeköy Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Çatalmeşe Mahallesi'nde inşa edilen Şehit Astsubay Cengizhan Üz Emekli Kültür evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, siyasi parti temsilcileri, Çatalmeşe Mahalle Muhtarı Hakan Eren, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek Çekemeköy 2.emekli kültürevi hizmete açıldı.

Çekmeköy'de hizmete giren ikinci emekli kültürevi olma özelliği taşıyan merkez, emeklilerin bir araya gelerek vakit geçirebileceği sosyal bir buluşma noktası olarak tasarlanan Kültür evinde kitap okuma bölümü, sosyal etkinlik alanları ve dinlenme bölümleri yer alıyor. Ayrıca emeklilere yönelik belirli aralıklarla çeşitli kültürel ve sosyal programlar düzenlenmesi planlanıyor.

Merkezde 65 yaş ve üzerindeki emeklilere ücretsiz çay ikramı yapılırken, berber hizmeti de ücretsiz olarak verilecek. 65 yaş altı emekliler için saç tıraşı 50 TL, sakal tıraşı ise 20 TL olarak uygulanacak.

İlçemizde Üçüncü Emekli Kültğr Evini kısa süre içerisinde Merkez Mahallesi'nde hizmete açacağız

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, ilçedeki ikinci Emekli Kültürevi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 'Bu, Çekmeköy'deki ikinci Emekli Kültürevi oldu. Üçüncüsünü de kısa süre içerisinde Merkez Mahallesi'nde hizmete açacağız. Emekli Kültürevleri, emeklilerimizin bir araya geldiği, vakit geçirdiği ve sosyal-kültürel etkinliklere katıldığı önemli yaşam alanları haline geldi. Burada emeklilerimiz çay ve kahvelerini içebilecek, dama ve tavla oynayabilecek, kitap okuyabilecek. Amacımız emeklilerimizin keyifle vakit geçirebilecekleri sıcak bir sosyal yaşam alanı oluşturmak' ifadelerini kullandı.