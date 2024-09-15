Mersin'in Anamur ilçesinde, belediye çöplüğünde plastik fıçı içerisinde bir ceset bulundu. Belediye temizlik işçileri cesedi görünce, emniyete bildirdi. Yapılan araştırma sonucu cesedin kimliği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Anamur İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmanın ardından cesedin Selçuklu Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi. Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçı içerisinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre emniyet güçleri olayla ilgili olarak, cesedi bulunan Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in oğlunun ifadesine başvurdu. Oğlu, ilk ifadesinde, bir süredir babasıyla arasında sorunlar olduğunu, evden ayrıldığını ve döndüğünde babasını ölü bulduğunu belirtti.

Oğlunun, babasının cesedini çöp bidonuna koyarak ticari bir araçla çöplüğe götürdüğü öğrenildi. İlk incelemede çürümeye başladığı görülen ceset, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.