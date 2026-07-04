Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen denetim sürecini başarıyla tamamlayarak akreditasyon kapsamını daha da genişletti.

ANTALYA (İGFA) - TÜRKAK Başdenetçisi ve 5 teknik denetçinin katılımıyla 7 gün süren teorik ve uygulamalı denetimler sonucunda laboratuvarın akreditasyon kapsamına düktil boru, çelik boru, dalgıç pompa, vana ve conta deneyleri de dahil edildi.

2019 yılında faaliyetlerine başlayan ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, her yıl geliştirdiği teknik altyapısı, uzman personeli ve kalite yönetim sistemiyle akreditasyon kapsamını istikrarlı bir şekilde büyütmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen son genişleme ile laboratuvar, sahip olduğu akreditasyon kapsamı bakımından kamu ve özel sektör laboratuvarları arasında Türkiye'nin en kapsamlı laboratuvarı ünvanına ulaştı.

EKONOMİK KATKI SAĞLANDI

ASAT Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvar, altyapı ve üstyapı yatırımlarında kullanılan malzemelerin kalite kontrolünü ve uygunluk değerlendirmelerini ulusal ve uluslararası standartlara göre gerçekleştirerek kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına önemli katkı sağlıyor. Laboratuvar, kuruluşundan bu yana yürüttüğü test ve denetim faaliyetleri sayesinde kuruma ciddi bir ekonomik katkı sağlanmış oldu.

BİLİMSEL VE GÜVENİLİR TEST HİZMETİ

Bilimsel, tarafsız ve güvenilir test hizmeti anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ASAT Yapı Malzemeleri Laboratuvarı, yalnızca ASAT projelerine değil, ihtiyaç duyan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet vererek altyapı yatırımlarında kalite ve güvenceyi artırmaya devam ediyor.

AKREDİTASYON KAPSAMI DAHA DA GÜÇLENDİ

Yeni akreditasyon kapsamıyla birlikte laboratuvarın test kabiliyeti daha da güçlenirken, Antalya'da gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı yatırımlarının uluslararası standartlara uygun şekilde hayata geçirilmesine yönelik katkıları da artarak sürecek