MERSİN (İGFA) - Herkes için yaşanılabilir ve eşit bir Mersin var etmek için hizmetlerine hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelleri de bir bir aşmak ve özel gereksinimli birey ve ailelerinin sosyal hayata katılımını artırmak için çalışmayı sürdürüyor.

Hem aileler hem de özel gereksinimli çocuklar için nefes alacak bir alan olan Engelsiz Yaşam Parkı, en sevilen hizmet noktalarından birisi haline geldi.

ÇOCUKLAR ÖZGÜRCE SOSYALLEŞİYOR VE EĞLENİYOR, AİLELER KALİTELİ ZAMANIN TADINI ÇIKARIYOR

Yeşilin her tonunun olduğu ve mis kokuların her yanı sardığı Park'ta; özel gereksinimli bireyler için birbirinden eğitici ve eğlenceli atölye ders ve aktiviteler yapılırken, ailelerin de nefes alması için dersler ve atölyeler düzenleniyor.

Özel gereksinimli çocuklar arkadaşları ile birlikte güvenli bir alanda; bocce, curling, beden eğitimi, halk oyunları, bocce, serbest resim, seramik boyama, karaoke ve bireysel derslerle ve yemek atölyesi ile zaman geçiriyor.

Aileler ise; pilates, nefes terapisi dersi ile dekoratif ev tekstili, seramik atölyesi, sabun yapma atölyesi ve destekleyici anne saati atölyelerinde kaliteli zamanın tadını çıkarıyor.

Hizmete girdiği günden bu yana yüzlerce ailenin hayatına dokunan ve engelleri ortadan kaldıran Park'ta verilen hizmetlere ek olarak gelen talepler doğrultusunda yeni atölye, dersler ve etkinlikler de düzenleniyor.

HİZMETLERİN TAMAMI BİR TELEFON KADAR YAKIN

Yapılan hizmetlere ek olarak mevsime uygun piknik, sinema, sahilde kahve keyfi gibi etkinliklerin de yapıldığı Park'ta çocuklar kadar veliler de sosyalleşmenin tadını çıkarıyor.