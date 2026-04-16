KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 50'nci Turizm Haftası dolayısıyla Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

15-22 Nisan Turizm Haftası'nın 50'ncisi kentte çeşitli etkinlikler ve aktivitelerle kutlanırken, ziyaret Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşti.

Ziyarete; Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, TÜRSAB Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Mart, Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal, KAYTİD Başkanı Serdar Sarıçam ile otel yöneticileri ve turizmciler katıldı. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç: 'Kayseri'yi Müzeler Şehri Yapacağız'

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yaptığı değerlendirmede Kayseri'de çok yönlü arkeolojik çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosil kazılarından mozaik yapılara kadar 8 farklı noktada kazı çalışması yapıldığını belirterek, bu çalışmaların inanç turizmine katkı sağladığını ifade etti.

Kayseri'nin 'medeniyetler şehri' kimliğini güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, şehrin müzeler şehri olması için gayret gösterdiklerini ve tüm kurumlarla uyum kültürü içerisinde çalıştıklarını dile getirdi.

Ziyarette konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, kentte yürütülen ve planlanan turizm çalışmaları hakkında Başkan Büyükkılıç'a kapsamlı bilgiler verdi. Dursun, Yeşilhisar Yahyalı ilçeleri arasında, Yeşilova Mahallesi yakınlarında yer alan Eğriköy Höyük'e ilişkin şu ifadeleri kullandı: 'Yeşilhisar'dan Yahyalı'ya giderken Yeşilova Mahallesi'nde yakın bir noktada iki höyükten oluşuyor. Büyük ve küçük olmak üzere Eğriköy Höyük diye geçiyor. Burada yapılan çalışmalarda Kültepe ile çağdaş olabileceği düşüncesi var, akademik çalışmalar yapılmış, bakanlığımız ile görüştük, valimiz ile görüştük, buraya kazı için başvuru yapıldı, bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla kazı başlayacak. Kazıda bizim beklentimiz Kültepe ile çağdaş olduğu için M.Ö. geriye gideceğini düşünüyoruz, kazı başlayınca bunu göreceğiz.'

Dursun, söz konusu kazıların Kayseri'nin tarihine yeni veriler sunacağını vurgulayarak, 'Şehrimiz tarihi için, medeniyetler şehri, her kazı yapıldığında bizim bilmediğimizi bize sunacak, oradaki kazılarda bilmediğimizi göreceğiz, yeni bir alanımızda daha kazı başlayacak' dedi.

'Gereme ve Çomaklı'da Yeni Kazılar Planlanıyor'

Develi bölgesindeki Gereme Harabeleri hakkında da bilgi veren Dursun, bölgenin önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi: 'Develi bölgesindeki Gereme Harabeleri, Erciyes'in Develi yüzünde kazıya başlatıp, tanıtacağız. Altıncı, yedinci yüzyıla tarihlenen Bizans dönemine ait orta çağ kazısı, temizlik çalışması daha önce yapılmış, çok sayıda yapı kalıntısı var, bir kent olduğunu düşünüyoruz, hedefimiz daimi kazı çalışması haline getirmek, Cumhurbaşkanlığı kararı için bakanlığımıza sunacağız, Gereme çok veri sunacak.'

Dursun ayrıca, 'Aynı zamanda Çomaklı yeraltı şehrinde de bir çalışma planlıyoruz. O kadar çok değerimiz var ki, hepsini açığa ve gün yüzüne çıkarıp ziyarete açmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

'İç Anadolu'nun En Büyük Mozaik Yapılarından Biri'

İncesu Örenşehir'de yürütülen mozaik kazı çalışmalarına da değinen Dursun, şu bilgileri paylaştı: 'Ören yeri oldu orası, Büyükşehir Belediyemiz destekleriyle yaptığımız kazımızdır, 6 bin metrekare alanda kazı gerçekleştiriyoruz, 4 bin metrekaresi yapıya ait bölüm, 6.700 metrekare tek parça halinde taban mozaiği var. İç Anadolu'nun en büyük mozaik yapı kalıntısı, ön çalışma yapacağız.'

Başkan Büyükkılıç, misafirlerle tek tek selamlaşırken, turizmciler tarafından kendisine çiçek takdim edildi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.