Başkent'te geleneksel hâle gelen Bilkent Yol Koşusu, bu yıl dördüncü kez spor tutkunlarını bir araya getirdi. Yaklaşık 650 sporcunun katıldığı organizasyonda amatör ve profesyonel sporcular 4,5 kilometre ve 9 kilometrelik parkurlarda mücadele etti. Etkinliğe çocuk koşusu ve patili dostlar koşusu da renk kattı.

Yaklaşık 650 sporcunun katıldığı organizasyonda 4,5 kilometre ve 9 kilometre olmak üzere iki farklı parkur yer aldı. Her yıl artan ilgiyle dikkat çeken Bilkent Yol Koşusu'nda bu yıl patili dostlar koşusu ve çocuk koşusu da yer alarak etkinliğe renk kattı. Koşu sonrası dereceye giren sporcular ödüllendirilirken, günün anısına tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Bağcı, organizasyona yaklaşık 650 sporseverin katıldığını belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Eğitim Şefi Lütfiye Demirciçeşmesi de Bilkent Yol Koşusu'nun Ankara'da spor kültürüne katkı sağlayan önemli etkinliklerden biri olduğunu ifade ederek organizasyonun her yıl büyüyerek devam ettiğini söyledi. Demirciçeşmesi, 'Ankara'da spor kültürüne katkı sağlayan etkinliklerden biri hâline gelen Bilkent Yol Koşusu bu yıl dördüncü kez düzenlendi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Run'N Roll iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuzda amatör sporcular ve profesyonel sporcular 4,5 kilometre ve 9 kilometrelik parkurlarda yarıştı. Bu yıl 650 kişilik bir katılım sağlandı. Yine bu yılki yeniliklerden iki tanesi patili dostlarımızla koşumuzu gerçekleştirdik. Bir de çocuk koşusu gerçekleştirdik. ABB olarak sağlıklı spor bilincini yaygınlaştırmak, sporu günlük yaşamın bir parçası hâline getirmeyi hedeflerken aynı zamanda Ankara'da sporun gelişimine katkı sağlamaya devam ediyoruz' diye konuştu.