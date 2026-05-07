Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir; tekerlekli sandalyeden hasta bezine, akülü sandalyeden medikal tamir hizmetlerine kadar birçok alanda ücretsiz destek sağlıyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü, engelli bireylerin günlük yaşamlarını daha rahat sürdürebilmeleri için, çeşitli medikal malzeme destekleri sağlıyor.

Engelli raporu ve tıbbi malzeme raporu bulunan vatandaşlara, sosyal yardım kriterleri kapsamında tekerlekli sandalye, akülü sandalye, yürüteç, beyaz baston ve hasta bezi gibi birçok medikal malzeme ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

Özmutlu: 'Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü'nde Sosyolog olarak görev yapan ve medikal malzeme sorumluluğunu yürüten Eylül Özmutlu; engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu birçok medikal malzemenin, Büyükşehir tarafından ücretsiz karşılandığını belirtti.

Sosyal yoksunluk ve yoksulluk kriterleri çerçevesinde vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladıklarını ifade eden Özmutlu, 'Engelliler Şube Müdürlüğü olarak tekerlekli sandalye, akülü sandalye, hasta bezi, yürüteç ve beyaz baston gibi malzemeleri, engelli raporu ve tıbbi malzeme raporu bulunan vatandaşlarımıza, sosyal yardım kriterleri çerçevesinde sunuyoruz. Buradaki birinci önceliğimiz, sosyal yoksunluk ve yoksulluk kriterleri içerisinde bulunan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek' dedi.

Bez desteğinin 6 ay boyunca ayda bir kez sağlandığını, diğer medikal malzeme hizmetlerinin ise 2 yılda bir verildiğini sözlerine ekleyen Özmutlu, 'Tüm bu hizmetlerimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Vatandaşlarımız bizlere Alo 185 ve Teksin uygulaması üzerinden ulaşabilirler' ifadelerini kullandı.