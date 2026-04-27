Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 12 ilçede eş zamanlı olarak sürdürdüğü altyapı yatırımları kapsamında Kandıra'da yürüttüğü çalışmalarına aralıksız sürdürürken, toplamda 20 bin 20 metre içme suyu ve 15 bin 541 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilerek bölgenin altyapı kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflendi.

KOCAELİ (İGFA) - İSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Kandıra'nın farklı mahallelerinde altyapı imalatları etaplar hâlinde devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde Ahmethacılar Mahallesi'nde 5.130 metre içme suyu ve 405 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilirken, Akdurak Mahallesi'nde 909 metre kanalizasyon hattı, Babaköy ve Kıncıllı Mahalleleri'nde 3.840 metre kanalizasyon ile 1.865 metre içme suyu hattı imalatı sürdürülüyor. Kızılcapınar Mahallesi'nde 1.100 metre içme suyu hattı, Elmacık Mahallesi'nde 3.100 metre içme suyu ve 3.160 metre kanalizasyon hattı, Kocakaymaz Mahallesi'nde 5.835 metre içme suyu ve 385 metre kanalizasyon hattı ile Kaymaz Erikli Mahallesi'nde 2.990 metre içme suyu ve 1.330 metre kanalizasyon hattı imalatı devam ediyor. Kaymaz Araman Mahallesi'nde 4.922 metre kanalizasyon hattı, 142 metre yağmur suyu hattı ve 150 kişilik foseptik imalatı sürdürülürken, Terziler Mahallesi'nde ise 590 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştiriliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplam 11.505 metre içme suyu ve 2.180 metre kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı. Kaymaz Erikli Mahallesi'nde 3.055 metre içme suyu ve 1.150 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirilirken, Ahmethacılar Mahallesi'nde 4.450 metre içme suyu ve 80 metre kanalizasyon hattı tamamlandı. Kocakaymaz Mahallesi'nde 4.000 metre içme suyu hattı imalatı hayata geçirilirken, Kaymaz Araman Mahallesi'nde ise 950 metre kanalizasyon hattı imalatı tamamlandı. Tamamlanan imalatların ardından bazı mahallelerde abone ve parsel bağlantı çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

SAHADA YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR

Kalan imalatların tamamlanması amacıyla sahadaki çalışmalar yoğun tempoyla devam ediyor. Kocakaymaz Mahallesi'nde içme suyu ana hat çalışmaları, Kaymaz Erikli Mahallesi'nde abone ve parsel bağlantıları ile kanalizasyon imalatları, Kaymaz Araman Mahallesi'nde ise kanalizasyon ana hat çalışmaları sürdürülüyor. Toplam 4 ekip ile yürütülen çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda kesintisiz şekilde ilerliyor.

Devam eden çalışmalar kapsamında kalan 8.515 metre içme suyu ve 13.361 metre kanalizasyon hattı imalatının da tamamlanmasıyla birlikte Kandıra'nın altyapısı daha güçlü ve modern bir yapıya kavuşacak. İSU Genel Müdürlüğü, planlı ve sürdürülebilir yatırımlarıyla bölgenin altyapı ihtiyacına kalıcı çözümler üretmeye devam ederken, Kocaeli genelinde sürdürdüğü çalışmalarla kentin her noktasında yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Kandıra'da devam eden yatırımlarla birlikte içme suyu ve kanalizasyon altyapısı daha da güçlendirilerek vatandaşlara daha sağlıklı, daha kesintisiz ve daha güvenli hizmet sunulması amaçlanıyor.