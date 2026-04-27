İnegöl Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Pazar günü düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, gün boyu renkli görüntülere ve büyük bir coşkuya sahne oldu. 7'den 77'ye binlerce İnegöllü şenlik alanına adeta akın etti.

BURSA (İGFA) - İnegöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu hafta sonu da devam etti.

İnegöl Belediyesi'nin havanın yağışlı olması nedeniyle Pazar gününe ertelediği Çocuk Şenliği, güneşli havada yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Gün boyu binlerce çocuk şenlik alanında unutulmaz anlar yaşadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. Yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen İnegöl Belediyesi Çocuk Şenliği, sadece çocuklar değil yetişkinler için de özel bir etkinliğe dönüştü.

İnegöl Belediyesi Çocuk Şenliği, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde oluşturulan alanda başladı. Şenlik alanında oluşturulan çocuk sanat atölyeleri stantları ile çeşitli etkinlikler yapılırken, sahne gösterileriyle çocuklar keyifli anlar yaşadı. Alanın en çok rağbet gören etkinliklerinden biri de döner salıncak oldu. Trambolinde gönüllerince eğlenen çocuklar, balon park oyun alanlarında da coşkuyla eğlendiler. Şenlik alanında ayrıca İnegöl Belediyespor tarafından spor alanları kuruldu. Çocuklar badminton, voleybol, basketbol, okçuluk gibi branşları deneyimleme fırsatı buldu. Çocuk Şenliği, İnegöl Belediyesi'nin hediyeleri ve ikramlarıyla da süslendi. Etkinlikler akşam saatlerine kadar sürdü.

HEM ÇOCUKLAR HEM AİLELERİ EĞLENDİ

Çocuk Şenliği alanında çocuklarla birlikte aileler de unutulmaz bir gün yaşadı. Gün boyu binlerce çocuğun ailesiyle beraber ziyaret ettiği alanda 7'den 77'ye herkes güneşli havanın tadını çıkardı. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da şenlik alanını ziyaret ederek stantları gezdi.