Bursa'da Nilüfer Belediyesi bünyesindeki kreşlerde eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları renkli gösteriler ve şarkılarla kutladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'ne bağlı hizmet veren Burak Berk, Çamlıca, Ferhat Bakgör ve Kerem Özdilek Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı yaşandı. Minik öğrenciler, gün boyu süren etkinliklerle bayramın tadını çıkardı.

Kreş binalarında ve Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenen etkinliklerde çocuklar, koro eşliğinde Türkçe ve İngilizce şarkılar söyledi. Her sınıfın kendi hazırladığı özel koreografileri sergilediği şenlikler, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çocukların bayram sevincine, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Bukle Erman ve Emre Karagöz de katılarak ortak oldu.

Kutlamalarda konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan son olaylar nedeniyle bayramı buruk karşıladıklarını ifade etti. Tüm olumsuzluklara rağmen çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması gerektiğinin altını çizen Erman, 'Cumhuriyetin ve Ata'mızın izinde bu bayramları kutladıkça kötülüklerin azalacağına inanıyorum. Umuyorum sizler de bu değerleri korursunuz. Çocuklarımıza sahip çıkarak bu kötü günleri aşacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle, şükranla anıyoruz; çocuklarımıza böyle bir armağan verdi, Gazi Meclisimize sahip olduk' dedi.