AK Parti Maçka İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak önemli açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka'da altyapıdan arıtma sistemlerine, yol yatırımlarından dev baraj projesine kadar kapsamlı bir dönüşüm sürecinin yürütüldüğünü vurguladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Maçka İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, TİSKİ Genel Müdürü İbrahim Kul, AK Parti Maçka İlçe Başkanı Turgay Çoban, ilçe teşkilatı, muhtarlar ve çok sayıda partili yer aldı.

Başkan Genç, 'Daha önce planlanan, söz verilen projeleri şimdi birlikte hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik sıkıntılar var, çevremizde savaşlar var. Ama biz bu makamlara bahane üretmek için değil, hizmet etmek için geldik. Gece gündüz çalışarak çözüm üretmeye devam ediyoruz' dedi.

ALTYAPIYI BAŞTAN SONA YENİLİYORUZ

Maçka'da yürütülen altyapı çalışmalarına değinen Genç, kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, 'Göreve geldiğimizde ilçemizde altyapı sorununun tamamen ortadan kalkması için kolları sıvadık. Kanalizasyonun derelere aktığı bir sistemi bu çağda kabul edemeyiz diyerek işe girdik. Büyük bir maliyetle altyapıyı baştan sona yeniliyoruz ve 1 Mayıs itibarıyla çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Yağmur suyu hatlarını ve içme suyu şebekesini de yenileyerek kalıcı bir çözüm oluşturuyoruz. Sonrasında üst yapıyı da tamamlayacağız. Arıtma tesisi için de ihale hazırlıklarımızı yaptık. Maçka'yı altyapısıyla birlikte uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek bir yapıya kavuşturuyoruz' ifadelerini kullandı.

İLÇEMİZE ARITMA SİSTEMLERİ KURACAĞIZ

İlçenin tamamını kapsayan yatırımlar planladıklarını belirten Başkan Genç, 'Maçka sadece merkezden ibaret değil. Hamsiköy, Dikkaya, Çıralı ve Güzelyayla bölgelerini kapsayan yeni arıtma sistemleri kuracağız. Esiroğlu bölgemiz için de ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Bunun yanında yol yatırımlarımız da hız kesmeden devam ediyor. İlçemizin geniş yol ağı nedeniyle asfalt ve beton çalışmalarında daha fazla pay alması bir ayrıcalık değil, hakkın teslimidir. Hoca Mezarı grup yolunun ilk etap ihalesini yaptık, etap etap tamamlayacağız. Yeşil Yol bağlantıları ve mahalle yollarında da önemli çalışmalar yürütüyoruz' şeklinde konuştu.

KARAKAYA BARAJI ŞEHRİMİZE KATKI SAĞLAYACAK

Büyük projelere de değinen Başkan Genç, sözlerini şöyle tamamladı: 'İçme suyu konusunda Karakaya bölgesinde büyük bir baraj projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu proje tamamlandığında Trabzon'un geleceğine hizmet edecek önemli bir kaynak olacak. Aynı zamanda enerji üretimiyle de şehrimize katkı sağlayacak. Turizmde Sümela ile sınırlı kalmayıp yeni destinasyonları da ön plana çıkaracağız. Ancak tüm bu hizmetlerin yanında en önemli görevimiz sahada olmak, vatandaşımızla temas kurmaktır. Siyaset sahada yapılır. Vatandaşımızın iyi gününde de zor gününde de yanında olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Maçka'ya ve Trabzon'a değer katmaya devam edeceğiz.'