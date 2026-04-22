23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, koltuğunu minik öğrencilere devretti.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Özel Minikçınar Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ı makamında ziyaret ederek bayram coşkusunu üniversite kampüsüne taşıdı.

Geleneksel makam devir teslim töreninin gerçekleştirildiği ziyarette, Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar koltuğunu minik misafirlerine devretti. Rektörlük makamına oturan çocuklar, GTÜ kampüsünde görmek istedikleri yenilikleri ve hayallerindeki üniversiteyi anlattı. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Rektör Mantar, çocukların taleplerini dinleyerek notlar aldı.

Ziyaret sırasında bayramın önemine ilişkin bir mesaj yayımlayan Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Cumhuriyetin temel harcı olan ulusal egemenliğin önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:'Cumhuriyetimizin temelini oluşturan ulusal egemenlik, milletimizin iradesinin en güçlü ifadesidir. 23 Nisan, bu büyük kazanımın ilanı olmasının yanı sıra, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyulan güvenin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün; umut, barış ve aydınlık yarınların en kıymetli göstergesidir.'

BİLİM VE EĞİTİMLE YETİŞEN BİR NESİL HEDEFİ

GTÜ olarak çocukların eğitim süreçlerine verdikleri önemi vurgulayan Mantar, 'Bizler de çocuklarımızın bilimle, eğitimle ve değerlerimizle yetişmesi için çalışmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor; çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve çocuklara sunulan hediyelerin ardından sona erdi.