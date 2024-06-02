CHP Mezitli İlçe Başkanı Av. Ulaş Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ne yükselmesini kutladı ve takıma başarılar diledi.MERSİN (İGFA) - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sigortam Net’i 83-72 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve 10 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi. Av. Ulaş Yılmaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni bu büyük başarısından dolayı kutluyorum. Takımımız, müthiş bir mücadele sergileyerek, Mersin’i gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 16-16 berabere biterken, ikinci periyotta rakibinden daha iyi mücadele eden Mersin ekibi, soyunma odasına 42-34 önde gitti. İkinci yarıya da iyi başlayarak üçüncü çeyreği 59-53 önde kapatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, müsabakayı 83-72 kazandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselerek büyük bir başarıya imza attı. 10 sezon Süper Lig’de mücadele ettikten sonra 2013-2014 sezonunda küme düşen Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2018’de faaliyetlerini sonlandırmıştı. Ancak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) bünyesinde yeniden parkelere dönen takım, 2021-2022 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’ne çıktı.

PLAY-OFF MÜCADELESİ VE SÜPER LİG VİZESİ

Av. Ulaş Yılmaz, “Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu başarı hikayesi, azim ve kararlılıkla neler başarılabileceğinin bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm sporcuları, teknik ekibi ve yöneticileri yürekten tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.