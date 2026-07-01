Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılıklara ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle yabancı para yükümlülüklerine uygulanacak zorunlu karşılık oranları yeniden belirlenirken, bazı hükümler de yürürlükten kaldırıldı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı. Bugünkü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, bankaların yabancı para yükümlülüklerine uygulanacak zorunlu karşılık oranları yeniden düzenlendi.

Yeni tebliğe göre, vadesiz, ihbarlı ve bir aya kadar vadeli yabancı para mevduat ve katılım fonlarında zorunlu karşılık oranı yüzde 32 olarak belirlendi. Üç aya kadar, altı aya kadar, bir yıla kadar ve bir yılın üzerindeki vadeli mevduat ile katılım fonlarında ise oran yüzde 28 olacak.

Düzenleme kapsamında müstakrizlerin fonlarına uygulanacak zorunlu karşılık oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Diğer yabancı para yükümlülüklerinde ise vadeye göre farklı oranlar uygulanacak.

Buna göre; 1 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı yüzde 21, 2 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde yüzde 10, 3 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde yüzde 8, 5 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde yüzde 3,

5 yıldan uzun vadeli yükümlülüklerde ise yüzde 0 olarak uygulanacak.

Ayrıca, bankaların bir yıla kadar vadeli diğer yükümlülüklerinden yurt içi yerleşiklerle yapılan repo işlemleri yoluyla sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Tebliğle birlikte, mevcut düzenlemede yer alan bazı hükümler de yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, tebliğin 6'ncı maddesinin 4. fıkrası ile 7'nci maddesinin 8. fıkrası kaldırıldı.