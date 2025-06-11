Konya'da Meram Belediyesi’nin kütüphaneleri, millet kıraathaneleri ve MEGA Gençlik Merkezi, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Sakin ve verimli çalışma ortamlarıyla gençlerin sınav stresini azaltan merkezler, modern ders çalışma alanlarıyla dikkat çekiyor.KONYA (İGFA) - Konya’nın Meram Belediyesi’ne bağlı kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve Mehmet Ali Özbuğday MEGA Gençlik Merkezi, 15 Haziran’daki Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve 21-22 Haziran’daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin uğrak noktası oldu. Sınavlara sayılı günler kala çalışmalarına hız veren gençler, Meram’ın sakin ve donanımlı çalışma ortamlarını tercih ediyor.

Mehmet Ali Özbuğday MEGA Gençlik Merkezi, Gazze Sosyal Tesisi Millet Kıraathanesi, Meram Millet Kıraathanesi, Fahrünnisa ve Gödene Kütüphaneleri, bireysel ve grup çalışmalarına uygun ortamlarıyla öne çıkıyor. Meram Belediyesi tarafından tahsis edilen Meram İlçe Halk Kütüphanesi de yoğun ilgi görüyor. MEGA Gençlik Merkezi gece 23.00’e kadar hizmet verirken, diğer merkezler mesai saatlerinde veya haftanın 6 günü açık kalarak gençlere destek oluyor.

Öğrenciler, çay ve su ikramlarının bulunduğu bu merkezlerde hem kaynaklara erişiyor hem de sınav stresini azaltıyor. Gençler, kütüphanelerin sakinliği ve modern altyapısının ders odaklanmalarını kolaylaştırdığını belirtiyor.

“GENÇLERİMİZİN EĞİTİMİ GELECEĞİMİZİN YATIRIMI”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Gençlerimizin hayatlarının dönüm noktası olan bu sınavlarda yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kütüphanelerimiz, millet kıraathanelerimiz ve gençlik merkezlerimiz, sadece ders çalışma alanı değil, aynı zamanda sosyal gelişimlerini destekleyen birer merkez. Ülkenin yarınları, bugünün çalışan gençlerinin omuzlarında yükselecek. Eğitime verdiğimiz destek, bir milletin geleceğini şekillendiren en önemli yatırımdır. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.