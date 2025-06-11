Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan adaylar https://rebus.meb.gov.tr adresinden açıklandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2024 YLSY Burs Programı kapsamında, kurum kontenjanlarına yerleşen öğrenciler, 22 farklı ülkede resmî burslu olarak lisansüstü öğrenim görme hakkı elde etti.

Belgelerini eksiksiz tamamlayan öğrenciler, 22 farklı ülkede eğitim alma fırsatını yakaladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre resmi burslu statüde öğrenim görecek öğrenciler için, adına eğitim aldıkları yükseköğretim kurumları ve kamu kuruluşları tarafından yurt içinde akademik danışmanlar görevlendirileceği belirtildi.

Bakanlık, burs kazanan öğrenciler için 2025 yılının Eylül ayında “Vizyon ve Farkındalık” eğitimlerinin düzenleneceğini kaydetti.

Söz konusu eğitimler, öğrencilerin yurt dışı öğrenim süreçlerine hazırlanmalarına katkı sağlayacak.