Melikgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hijyen ve etiket denetimi yaptı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmeleri için denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Melikgazi’mizin tüm noktalarında özellikle gıda ürünü satışı yapılan işletmelere yönelik denetimlerimizi arttırdık. Zabıta ekiplerimiz ürünlerin son kullanma tarihlerine, gıda ürünü imal eden işletmelerin hijyen durumuna, gramaj ve fiyat etiketi uyumluluğu gibi birçok bileşeni göz önüne alarak Kurban Bayramı öncesi denetimlerine devam edecek. Vatandaşlarımızın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurban Bayramını fırsat bilip fiyat artışına giderek fahiş fiyatla ürün satmaya çalışan hiçbir işletmeye müsaade etmeyeceğiz. Hemşehrilerimizden isteğimiz ise alışveriş yaptıkları sırada gördükleri olumsuz durumları zabıta ekiplerimize ya da çağrı merkezimiz kanalıyla belediyemize bildirmeleridir.’’ dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi şeker, tatlı, çikolata satışları başta olmak üzere birçok ürünü denetleyen zabıta ekipleri, etiket ve kasa fiyatı arasında bir fark olup olmadığını kontrol ederek vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamasının da önüne geçiyor.