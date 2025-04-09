Türk müziğinin sevilen ismi Melek Mosso, Mersin Jolly Joker sahnesinde sergilediği muazzam enerjisi ve etkileyici performansıyla izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hit şarkılarını coşkuyla seslendiren başarılı sanatçı, hayranlarından tam not aldı.İSTANBUL (İGFA) - Sahneye adım attığı andan itibaren salonu enerjisiyle dolduran Mosso, gece boyunca Mersinli dinleyicilerle güçlü bir bağ kurdu.

Her şarkısında izleyenleri kendine hayran bırakan sanatçı, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Yoğun konser maratonuna da değinen Melek Mosso, sahnede yaptığı samimi açıklamayla yüzleri güldürdü.

"Biz hiç durmayacağız, şehir şehir gezeceğiz" diyen Melek Mosso, "Ben herkese söylüyorum, arkadaşlarım iyi bilir, Traktör Mosso. Bu lakabı kendim taktım. Bazı sanatçı arkadaşlarım soruyor, 'Bu tempoyu nasıl kaldırıyorsun, repertuarı nasıl kaldırabiliyorsun?' diye. Bilen bilir, ben sokak müzisyenliğinden geliyorum, sokakta alıştım." dedi.

Sanatçı, yoğun tempoya rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini vurgularken, sahneye ve müziğe olan tutkusunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Melek Mosso’nun Türkiye’nin dört bir yanında sürecek konserleri için geri sayım başladı.