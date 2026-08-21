Bayhan Müzik tarafından açılan Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, 2 Eylül'de Yıldız Tilbe ile kapılarını açıyor. Sezon boyunca Teoman, Bülent Ersoy, Kenan Doğulu ve Gülşen gibi ünlü isimler deniz manzarası eşliğinde sahne alacak.
İSTANBUL (İGFA) - Bayhan Müzik, İstanbul'un konser haritasına yeni bir adres ekliyor. 'Müziğin Yeni Kıyısı' sloganıyla hayata geçirilen Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, güçlü konser programı, deniz manzarası ve konforlu seyir deneyimiyle şehrin yeni açık hava konser noktası olmaya hazırlanıyor.
Konser maratonu 2 Eylül'de Yıldız Tilbe ile başlayacak. Sezon boyunca Teoman, MODEL, Derya Bedavacı, Bülent Ersoy, Düş Sokağı Sakinleri, Aşkın Nur Yengi, Koray Avcı, Funda Arar, Sibel Can, Kenan Doğulu, Gülşen ve Soner Sarıkabadayı gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak.
Tribün ve oturma düzeniyle tasarlanan yeni sahne, müzikseverlere deniz manzarası eşliğinde konforlu bir konser deneyimi sunacak. Bayhan Müzik, Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi ile İstanbul'un kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.
ATAKÖY MARİNA AÇIK HAVA SAHNESİ KONSER TARİHLERİ
02.09 Yıldız Tilbe
04.09 Teoman
05.09 MODEL
11.09 Derya Bedavacı
18.09 Bülent Ersoy
19.09 Düş Sokağı Sakinleri
23.09 Aşkın Nur Yengi
25.09 Koray Avcı
26.09 Funda Arar
02.10 Sibel Can
03.10 Kenan Doğulu
04.10 Kenan Doğulu
09.10 MODEL
21.10 Gülşen
24.10 Teoman
27.10 Yıldız Tilbe
31.10 Soner Sarıkabadayı