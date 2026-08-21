Bayhan Müzik tarafından açılan Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, 2 Eylül'de Yıldız Tilbe ile kapılarını açıyor. Sezon boyunca Teoman, Bülent Ersoy, Kenan Doğulu ve Gülşen gibi ünlü isimler deniz manzarası eşliğinde sahne alacak.

İSTANBUL (İGFA) - Bayhan Müzik, İstanbul'un konser haritasına yeni bir adres ekliyor. 'Müziğin Yeni Kıyısı' sloganıyla hayata geçirilen Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi, güçlü konser programı, deniz manzarası ve konforlu seyir deneyimiyle şehrin yeni açık hava konser noktası olmaya hazırlanıyor.

Konser maratonu 2 Eylül'de Yıldız Tilbe ile başlayacak. Sezon boyunca Teoman, MODEL, Derya Bedavacı, Bülent Ersoy, Düş Sokağı Sakinleri, Aşkın Nur Yengi, Koray Avcı, Funda Arar, Sibel Can, Kenan Doğulu, Gülşen ve Soner Sarıkabadayı gibi birbirinden ünlü isimler sahne alacak.

Tribün ve oturma düzeniyle tasarlanan yeni sahne, müzikseverlere deniz manzarası eşliğinde konforlu bir konser deneyimi sunacak. Bayhan Müzik, Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi ile İstanbul'un kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk kazandırmayı hedefliyor.

ATAKÖY MARİNA AÇIK HAVA SAHNESİ KONSER TARİHLERİ

02.09 Yıldız Tilbe



04.09 Teoman

05.09 MODEL



11.09 Derya Bedavacı

18.09 Bülent Ersoy

19.09 Düş Sokağı Sakinleri



23.09 Aşkın Nur Yengi

25.09 Koray Avcı

26.09 Funda Arar



02.10 Sibel Can

03.10 Kenan Doğulu



04.10 Kenan Doğulu

09.10 MODEL



21.10 Gülşen

24.10 Teoman



27.10 Yıldız Tilbe

31.10 Soner Sarıkabadayı