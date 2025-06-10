Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi öğrencilerin hayallerine ve çabalarına vurgu yapan motivasyon dolu bir mesaj paylaştı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025’te gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler için umut ve motivasyon dolu bir paylaşımda bulundu.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, öğrencilerin hayallerini diri tutmalarını ve çaba göstermelerini teşvik etti.

MEB’in mesajında şu ifadeler yer aldı: “Sevgili öğrencilerimiz, tüm mutlu, başarılı ve insanlığa faydalı yetişkinler; bir zamanlar hayallerinin peşinde koşan, umudunu diri tutan, ilgi ve yeteneklerine en uygun hedefi seçen, bu uğurda çalışan, merak eden, araştıran ve her defasında yeniden deneyen çocukların büyümüş hâlidir. Umudunuz, hayalleriniz, çabanız çok; bahtınız açık olsun!”

Bakanlık, sınav öncesi, sırası ve sonrasında öğrencilerin motivasyonlarını yüksek tutmalarını, hedeflerine ulaşmak için azimle çalışmaları gerektiğini vurguladı.