Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav duyurusunu yayımladı; sınavlar Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya’da yapılacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında sözlü sınavların 23 Haziran 2025’te başlayacağını duyurdu.

Sınavlar, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ve Konya’da, her branş için belirlenen tek bir ilde gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınav giriş belgelerini 13 Haziran’dan itibaren “meb.gov.tr” üzerinden e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Sınava, fotoğraflı giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport) ile girilebilecek; diğer belgeler kabul edilmeyecek.

Adayların sözlü yanıtları, “Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” ile puanlanacak ve tüm sorulara sözlü cevap verilmesi gerekecek.

Sınav sonuçları, tüm adayların süreçleri tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden açıklanacak. 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sonuçlara itirazlar, “eitiraz.meb.gov.tr” adresinden yapılabilecek.