Milli Eğitim Bakanlığı, Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 39 öğrencinin 2025 LGS’de 500 tam puan aldığı iddiasını yalanladı. Bakanlık, Bursa’da 17 okuldan sadece 20 öğrencinin tam puan aldığını, bunlardan yalnızca 2’sinin imam hatip mezunu olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medyada yayılan “Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 39 öğrencinin 2025 LGS’de 500 tam puan aldığı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlık, bu iddiaların kamuoyunu yanıltmayı ve MEB’i haksız şekilde hedef almayı amaçladığını belirtti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan MEB’in açıklamasına göre, Bursa genelinde 2025 LGS’de 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci 500 tam puan aldı. Bu öğrencilerden sadece 2’si imam hatip ortaokulu mezunu olduğu kaydedilirken, "Dolayısıyla, söz konusu okuldan 39 öğrencinin tam puan aldığı iddiası tamamen asılsız." denildi.

Açıklamada, adı geçen okulun sosyal medya paylaşımında, Türkiye genelindeki tüm imam hatip ortaokulu öğrencilerinin başarısını tebrik ettiği, kendi okullarına özel bir başarı iddiasında bulunmadığı vurgulandı. Bu durum, paylaşımların kasıtlı şekilde çarpıtılarak yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını ortaya koydu.

Bakanlık, eğitim gibi hassas bir alanda öğrencilerin emeğine gölge düşüren ve kamuoyunu yanıltan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade ederek, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması çağrısında bulundu.