MEB ve Sıfır Atık Vakfı'nın düzenlediği 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nın ödül töreni İstanbul Ataşehir'de yapıldı. Bakan Yardımcısı Ökten, çevre bilincini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar ve hedefleri paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2026 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması'nın ödül töreni, İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde gerçekleştirildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre törende konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen çalışmalarla sıfır atık yaklaşımının küresel bir harekete dönüştüğünü söyledi.

Sıfır atığın insanlığın doğayla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan bir dönüm noktası hâline geldiğini belirten Ökten, 'MEB olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hedefimiz, öğrencilerimizin çevresel sorumluluk bilincini erken yaşlardan itibaren yükseltmektir. Bizler biliyoruz ki ağaç yaşken eğilir, çevre bilinci ise okul sıralarında yeşerir. Bu inançla bugün 40 binden fazla okulumuz, temel seviye 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazanarak bu dönüşümün öncüsü olmuştur.' dedi.

2 bine yakın geri dönüşüm kütüphanesi ile çocukları hem kitapla hem de çevre dostu yaşam kültürüyle buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Ökten, kütüphanelerin sıfır atık bilincinin somut birer örneği, her bir okulun ise daha temiz bir geleceğin en güçlü adımı olduğunu ifade etti. Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde öğrenciyi sıfır atık eğitimiyle buluşturduklarını aktaran Ökten, 'Eğitimin mimarı olan 160 bine yakın öğretmenimiz sıfır atık eğitimi alırken 170 bin öğretmenimiz ise iklim değişikliği ve çevre eğitimiyle bilgi ve farkındalığını en üst seviyeye taşıdı.' şeklinde konuştu.

'SIFIR ATIK' TEMALI GÖSTERİLER SUNULDU

Konuşmaların ardından protokol üyelerince, yarışmada derece elde eden okullar ile öğretmenler ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Programda, çocukların oluşturduğu Sıfır Atık Korosu sahne alarak 'Sıfır Atık' şarkısını seslendirdi.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ve İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.