İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Üretken Yapay Zeka Semineri'nde gençlerle buluşan Ozan Sihay, yapay zekaya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen program kapsamında yönetmen, fotoğrafçı, eğitmen ve dijital içerik üreticisi Ozan Sihay, gençlerle bir araya geldi. Üretken Yapay Zeka Semineri, yoğun katılımla Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Seminerde üretken yapay zekanın kullanım alanları, günümüzdeki gelişimi ve gelecekteki etkileri ele alındı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik interaktif bir formatta gerçekleşirken, katılımcılar merak ettikleri soruları doğrudan Ozan Sihay'a yöneltme fırsatı buldu. Yapay zekaya dair tüm soruların detaylı şekilde yanıtlandığı programda bilgi ve deneyim paylaşımı ön plana çıktı.

Teknolojinin hızla gelişen alanlarından biri olan yapay zekanın farklı yönlerinin konuşulduğu seminerde, katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de uygulamaya yönelik örnekler üzerinden bilgilendirildi. Gençler, üretken yapay zekanın eğitimden iş hayatına kadar pek çok alandaki kullanımına ilişkin kapsamlı bilgiler aldı. Program sonunda İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, katkılarından dolayı Ozan Sihay'a teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.