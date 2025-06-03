Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çalışanlarının güvenliği ve sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar başkanlığında düzenlenen toplantıda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda işveren ve çalışanların sorumlulukları ele alındı.

Toplantıda, Kanun’un 4. maddesi gereği işyerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için yapılması gerekenler ile tüm çalışanların yasal sorumlulukları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

MASKİ’nin faaliyet alanında yer alan derin kazılar, yüksekte çalışmalar, elektrik işleri, enfeksiyon riski taşıyan görevler ile atık su arıtma ve içme suyu sistemleri gibi yüksek riskli işlerde karşılaşılabilecek tehlikeler masaya yatırıldı. Bu risklerin minimize edilmesi için alınması gereken önlemler ve yapılacak iyileştirmeler görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması adına çalışma koşullarının düzenlenmesi, kullanılan ekipmanların güvenli ve doğru şekilde kullanımı ile ilgili kontrol mekanizmalarının oluşturulması konularında da değerlendirmelerde bulunuldu.

Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, “İş sağlığı ve güvenliği, sadece yasal bir yükümlülük değil aynı zamanda çalışanlarımıza duyduğumuz saygının da bir göstergesi. MASKİ olarak, sahada görev yapan her bir personelimizin sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışması bizim önceliğimiz. Bu konuda tüm yöneticilerimize ve çalışanlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Süreçleri titizlikle yürüterek, riskleri minimize etmeye kararlıyız. Bu kapsamdaki toplantılarımızı düzenli aralıklarla sürdüreceğiz” dedi.