Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreyi kirleten firmalara yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda toplanan Büyükşehir Encümeni, İzmit ve Dilovası'nda faaliyet gösteren iki firmaya çevre mevzuatına aykırı uygulamaları nedeniyle toplam 5 milyon 474 bin 757 TL idari para cezası uyguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşın huzuru, kentin düzeni ve yaşam kalitesini önceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; ulaşımdan çevreye, altyapıdan üstyapıya, denetimden sosyal hizmetlere kadar her alanda yürüttüğü kararlı, planlı ve sürdürülebilir çalışmalarıyla şehri daha güvenli, daha temiz ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için aralıksız mesai harcıyor. Bu kapsamda 158 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan Büyükşehir Encümeni, denetimlerde kesilen para cezalarını onayladı. Toplantıda; Ulaşım, Destek Hizmetleri, Kentsel Dönüşüm, Emlak ve İstimlak, Mali Hizmetler ile İmar ve Şehircilik Daire Başkanlıklarının gündem maddeleri detaylı şekilde ele alındı.

HAFRİYAT FİRMALARINA MİLYONLUK CEZA

Temiz bir kent için karada, denizde ve havada denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre ihlallerine karşı tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koydu. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda İzmit'te faaliyet gösteren bir firmaya 3 milyon 128 bin 439 TL, Dilovası'nda faaliyet gösteren bir firmaya ise çevre mevzuatına aykırı uygulamaları nedeniyle 2 milyon 346 bin 318 TL idari para cezası uygulandı.

TOPLU TAŞIMADA DENETİMLER SIKILAŞTI

Büyükşehir Encümeni'nde Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın haftalık denetim raporu da masaya yatırıldı. Buna göre sefer saatine uymayan, güzergâh dışına çıkan, gereksiz bekleme yapan, durak harici yolcu indirip bindiren, ücret tarifesine aykırı hareket eden, yolcuya kötü muamelede bulunan, tehlikeli araç kullanan, durakta bekleyen yolcuyu almayan, yolcularla tartışan ve sefer sırasında sigara içen şoförlere cezai işlem uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında 146 toplu taşıma aracına toplam 540 bin 930 TL idari para cezası kesildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem çevreyi korumak hem de ulaşımda düzen ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.