Türkiye’nin toptan fiyatına perakende satış yapan mağazalarının öncüsü TESPO; kuruluşunun 35. Yılını, 1989’da ilk mağazasını açtığı Marmaris’te düzenlediği, ünlüler geçidine sahne olan Halk Konseriyle kutladı.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Türkiye geneli mağaza sayısı şuan 21 olan; 500’den fazla çalışanıyla, ekonomik krizin zirve yaptığı son yıllarda bakkal, market, otel, restoran, kafe, sanayi tesisi ve özel şirketlerin yanı sıra, uyguladığı “toptan fiyatına perakende satış” sistemiyle, dar gelirli halkında kurtarıcı can simidi olan TESPO’nun Marmaris Atatürk Meydanındaki ücretsiz konseri, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

ON BİNLER 90’LI YILLARIN AŞK ŞARKILARIYLA KENDİLERİNDEN GEÇTİLER Marmaris Atatürk Meydanını hınca hınç dolduran yaklaşık 15 bin vatandaş; 90’lı yılların unutulmayan şarkılarını ünlü sanatçılar Ali Güven, Reyhan Karaca, Mansur Ark, Burak Kut ve Çelik’le birlikte söyleyerek, sevdikleriyle birlikte aşk tazelediler.



Konsere katılan sanatçılara atfen “Sevdikçe Sevdalanan” Reyhan Karaca’ya çiçek ve plaket sunan TESPO Yönetici Ortağı Barış Akyelli AjansCANKA’ya verdiği bilgide; “Yeşilin ve mavinin en güzelinin sürekli dans ettiği güzel Marmarisliler, hoş geldiniz. Öncelikle bize destek veren tüm iş ortaklarımıza, Marmaris Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. 102 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nda bir teğmen olan kurucumuz Ahmet Hamdi Ayker’in açtığı bakkal dükkanı ile çıktığı bu yolda,102 yıldır sadece bildiğimiz işi yaptık. 35 yıl önce Türkiye’nin ilk toptan satış yapan mağazasını Marmaris’te açtık, Marmaris de bizi bağrına bastı ve bugünlere geldik. 35. Yılımızı tüm Marmarisliler ile birlikte kutlamak istedik. Çok teşekkür ederiz!” dedi.

