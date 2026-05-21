19 Mayıs'ta kapılarını vatandaşlara açan Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı, kısa sürede Gebzelilerin yeni gözde yaşam alanı haline geldi. Açıldığı ilk günden itibaren binlerce vatandaşın ziyaret ettiği mesire alanı, doğayla iç içe atmosferi, sosyal donatı alanları ve ailelere yönelik imkanlarıyla yoğun ilgi gördü.

KOCAELİ (İGFA) -Zinnur Büyükgöz açıldığı ilk gün Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Alanı gezen Başkan Büyükgöz, aileler, gençler ve çocuklarla sohbet ederek vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Vatandaşlar ise hizmete sunulan mesire alanından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.

Özellikle çocuklu ailelerin yoğun ilgi gösterdiği mesire alanında vatandaşlar piknik alanları, yürüyüş yolları, seyir noktaları ve sosyal tesislerde keyifli vakit geçirdi. Gençler adrenalin kaydırağına yoğun ilgi gösterirken, vatandaşlar doğal dere ve şelale sisteminin oluşturduğu atmosferi beğeniyle karşıladı.

Vatandaşlar, Gebze'ye kazandırılan yeni yaşam alanının hem sosyal hem de doğal anlamda önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, 'Ailece güvenle vakit geçirebileceğimiz çok güzel bir alan olmuş. Gebze'ye böyle bir hizmet kazandırıldığı için çok mutluyuz. Böylesine güzel bir alanı bölgeye kazandırdığı için başta Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e ve çalışma ekibine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Mesire alanında vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Başkan Zinnur Büyükgöz, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi, ailelerle çay içip görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükgöz, Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı'nın Gebze'ye uzun yıllar hizmet verecek önemli bir sosyal yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Başkan Büyükgöz yaptığı değerlendirmede, 'Vatandaşlarımızın burada aileleriyle huzur içinde vakit geçirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Pelitli Bayraktepe sadece bir mesire alanı değil, doğayla iç içe sosyal yaşam merkezi oldu. Hemşehrilerimizin ilgisi ve memnuniyeti bizim için çok kıymetli' dedi.

Kısa sürede yoğun ilgi gören Pelitli Bayraktepe Mesire Alanı'ın özellikle haftasonları yoğun ilgi görmesi bekleniyor, Vatandaşlar da alanın düzeni, temizliği ve doğal yapısından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gebzeliler, şehre değer katan projeden dolayı Gebze Belediyesi ve Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti.