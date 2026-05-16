Küresel tedarik krizleri, pandemi sonrası üretim güvenliği ihtiyacı ve sağlıkta bağımsızlık başlıklarının yeniden gündeme geldiği dönemde; Türk ilaç sanayisinin yerli üretim ve güçlü tedarik zinciri vizyonu İstanbul'da önemli bir buluşmayla masaya yatırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - TİYSAT (Teknoloji, İlaç ve Yerli Sanayi Topluluğu Kümelenmesi) tarafından Artkim Group organizasyonuyla hayata geçirilen TİYSAT B2B İş Olanakları Etkinliği, Bilimsel Eczacılık Günü'nde sektörün üretimden teknolojiye uzanan tüm paydaşlarını geçmişte eczacılık faaliyetlerine ev sahipliği yapan tarihi Rumeli Han'da bir araya getirdi.

Osmanlı döneminde eczacılık faaliyetlerine ev sahipliği yapan Rumeli Han'da gerçekleştirilen etkinlikte; ilaç üreticileri, ham madde ve etken madde tedarikçileri, makine üreticileri, otomasyon ve yazılım firmaları ile sektör profesyonelleri doğrudan temas kurdu. Yerli üretim kapasitesinin artırılması, sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi ve küresel rekabette daha güçlü bir konum elde edilmesine yönelik stratejik başlıklar öne çıktı.

HÜRMÜZ'ÜN KAPATILMASI İLAÇ YAN SANAYİNİN ÖNEMİNİ HATIRLATTI

İlaç yan sanayisinin stratejik önemi ve yerli üretim vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİYSAT Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Yaşrin: 'Ortadoğu'da yaşanan sorunlar ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması hepimize açıkça göstermiştir ki; üretim kadar süreklilik ve erişim de hayati öneme sahip. Güçlü bir yan sanayi bizi ayakta tutar, güçlü bir satış ve iş birliği yaklaşımı ise bizi büyütür. İlaç yan sanayisi yalnızca üretimi destekleyen bir yapı değil; sağlıkta bağımsızlığın, sürdürülebilir üretimin ve güçlü ekonominin temelini oluşturan stratejik bir ekosistemdir. Pandemi süreci ve küresel gelişmeler, üretim kadar erişim ve sürekliliğin de kritik olduğunu gösterdi. Güçlü bir yan sanayi bizi ayakta tutarken, güçlü iş birlikleri ve doğru anlatım bizi büyütecektir. İlaç sektörü dünyanın en rekabetçi alanlarından biri. Bu nedenle güçlü bir üretim kadar, güçlü bir anlatım, markalaşma ve pazarlama anlayışı da gerekli. Yerli üretim kapasitesinin güçlenmesiyle birlikte sektörümüzün küresel rekabet gücünün de artacağına inanıyoruz. Üretmek çok kıymetlidir ancak ortaya koyduğunuz değeri dünyaya ulaştırabildiğiniz ölçüde gerçek başarıya dönüşür' ifadelerinde bulundu.