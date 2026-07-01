Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme döneminin başladığını duyurdu. Mükellefler ödemelerini 31 Temmuz 2026 tarihine kadar farklı kanallar üzerinden yapabilecek.

ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 yılı gelirlerine ilişkin Gelir Vergisi ikinci taksit ödeme döneminin başladığını açıkladı.

GİB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, mükelleflerin ikinci taksit ödemelerini 31 Temmuz 2026 Cuma günü sonuna kadar tamamlamaları gerekiyor.

Ödemeler; Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri üzerinden yapılabilecek.

Mükellefler, Dijital Vergi Dairesi üzerinden veya GİB Mobil uygulaması aracılığıyla ödemelerini; anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartlarıyla, banka hesabından havale yöntemiyle ya da yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla gerçekleştirebilecek.

GİB, internet üzerinden yapılacak ödemelerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için de uyarıda bulundu. Açıklamada, işlem yapılırken tarayıcıya doğrudan 'gib.gov.tr' adresinin veya bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılması gerektiği belirtildi.