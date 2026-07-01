Bursa Defterdarlığı, vergi ve SGK borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin yeni uygulamaların tanıtıldığı bilgilendirme toplantısında, vergi borçlarının düşük oranlı tecil faiziyle taksitlendirilebileceğini ve başvuruların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerektiğini duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Vergi ve SGK Borçlarında Tecil Taksitlendirme Bilgilendirmesi' toplantısına Bursa Defterdarı Halil Tekin ile SGK Bursa İl Müdürü Erhan Karaca konuşmacı olarak katıldı.

Toplantı, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Hüseyin Halil'in açılış konuşmasının ardından Bursa Defterdarı Halil Tekin'in sunumuyla devam etti.

Sunumunda yeni uygulamaya ilişkin bilgi veren Defterdar Tekin, vergi dairelerine olan borçların düşük oranlı tecil faiziyle taksitlendirilmesine başlandığını belirtti. Tekin, borçluların her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapmaları gerektiğini ifade etti. aşvuruların Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabileceğini belirten Tekin, ayrıca ilgili vergi dairesine doğrudan, posta yoluyla veya diğer vergi daireleri aracılığıyla yazılı başvuru imkânının da bulunduğunu söyledi.

Başvurular için son tarihin 31 Ağustos 2026 olduğunu hatırlatan Tekin, ilk taksit ödemelerinin Eylül 2026 ayında başlayacağını ve borçların aylık eşit taksitler halinde tahsil edileceğini kaydetti.

Erken başvuru ve ödeme yapılmasının borçluların lehine olacağını vurgulayan Tekin, mükelleflerin süreyi beklemeden başvurularını tamamlamalarının önem taşıdığını ifade etti.

Toplantının sonunda mali müşavirlerin tecil ve taksitlendirme uygulamasına ilişkin soruları yanıtlanırken, uygulamanın işleyişine yönelik detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.