Mardin Dargeçit Deywan Köyü Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuvası, 31 Ağustos Pazar günü İstanbul'da başlıyor. Altı hafta sürecek olan turnuva, İstanbul’da yaşayan Deywanlı hemşerileri bir araya getirmeyi, gençler arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmeyi amaçlıyor.

Turnuva, Beyoğlu Belediyesi Sütlüce Spor Tesisleri’nde saat 13.00’te düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak. Açılışa; Beyoğlu Kaymakamı, Beyoğlu Belediye Başkan Vekili, Beyoğlu Kent Konseyi Başkanı, Mardinfed Genel Başkanı Sedat Göngörür ve İstanbul’da faaliyet gösteren Mardin ilçe ve köy derneklerinin başkanları ile yöneticileri katılacak.

İlk karşılaşma saat 14.00’te başlayacak. Turnuvada, yaklaşık 150 amatör sporcudan oluşan 9 takım mücadele edecek. Katılan takımlar şöyle: Phelda, Azalea, Ertekin, Demirbağ, Narcisse, İnci Astar, Bimay, Çakmak ve Sümer Astar.

BEYOĞLU DAYANIŞMANIN VE SPORUN BULUŞMA NOKTASI

Turnuvanın temelleri ilk kez 2017 yılında atıldı. Geleneksel hale gelen bu etkinlik, özellikle İstanbul’un Beyoğlu ve Küçükçekmece/Kanarya bölgelerinde yaşayan Deywanlılar için bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor. Fair play ruhuyla yapılan bu etkinlik, aynı zamanda kuşaklar arası iletişimi ve kültürel bağı da güçlendiriyor. Turnuva sonunda şampiyon takıma kupa, ilk üçe giren takımlara ise başarı madalyaları takdim edilecek.

MARDİN DARGEÇİT DEYWAN KÖYÜ KÜLTÜR, DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ HAKKINDA

2013 yılında kurulan Mardin Dargeçit Deywan Köyü Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 5 bine yakın aktif üyeye sahip. Dernek, burs desteği ile üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sunmakta ve düzenlediği sosyal etkinliklerle hemşerileri arasındaki bağı güçlü tutmaktadır. Dernek yetkilileri, “Ne kadar kalabalıklaşsak da birbirimize yakın ve haberdar olmak istiyoruz” diyerek, sosyal dayanışmanın önemini vurguluyor. Türkiye genelinde yaklaşık 25 bin Deywanlı bulunurken, İstanbul’da yaşayan nüfusun 20 bin civarında olduğu, köyün güncel nüfusunun ise 2 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

