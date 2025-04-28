Sağlık ve spor aktivitelerinin takibi özelinde sunduğu çözümlerle dikkat çeken Huawei, Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda ‘Resmi Zaman Sponsoru’ olarak dijital sağlık ve performans takibi teknolojileriyle de sporcuların yanında yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Huawei, 27 Nisan’da gerçekleştirilen Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nun resmi zaman sponsoru olarak maratonun nabzını tuttu. Maraton sürecinde sunduğu hem fiziksel etkinlik hem de dijital ortamda çözümlerle koşucuların deneyimini zenginleştirdi.

Ayrıca, Huawei Watch GT3 kullanıcısı olan bir koşucu, İstanbul Yarı Maratonu 21 kilometre koşusunda Kadınlar kategorisinde 2.'lik elde etti.

Maraton sonrası etkinlik alanında spor severler ile buluşan Huawei, sağlık ve spor teknolojilerindeki en son noktayı temsil eden Huawei Watch Fit 3, Watch GT 5 ve Watch 5 saatlerini sporseverlere tanıttı. Yenikapı etkinlik alanındaki aktiviteler sırasında HUAWEI bine yakın sporcuya özel hediyeler dağıttı.

Huawei, yarı maratona katılım sağlayamayan ancak kendi bulunduğu şehirde bu heyecana ortak olmak isteyen koşucular için dijital bir deneyim de sunuyor. ‘Huawei Sağlık Uygulaması’ üzerinden 18 Nisan’da başlatılan Online Maraton etkinliği, 31 Mayıs’a kadar devam edecek. Kullanıcılar, uygulamanın ‘Keşfet’ sekmesinden ‘20. İstanbul Yarı Maratonu’ başlığı altındaki ‘Katıl’ butonuna tıklayarak, ücretsiz olarak 10 km veya 21 km koşularından birine dahil olabiliyor.

Huawei Watch GT 5’in gelişmiş teknolojik yetenekleri, sporculara yarış sırasında performanslarını detaylı bir şekilde gözlemleme ve bu veriler doğrultusunda motivasyonlarını artırma fırsatı sunuyor. Huawei, bu iş birliği ile hem sporcuların ihtiyaçlarına odaklanan çözümlerini sergiliyor hem de dijital sağlık ve spor deneyimini Türkiye’nin dört bir yanındaki kullanıcılarla buluşturuyor.

Yarı maraton etkinliği süresince, Huawei Watch GT 5 Serisi ve ‘Huawei Sağlık Uygulaması’, koşucuların performans verilerini anlık olarak takip etmelerini sağladı. Katılımcılar, yarış esnasında katettikleri mesafe, koşu rotası ve süre gibi temel verilere anında eriştiler. Ayrıca cihazın sunduğu gelişmiş sağlık takibi özellikleri sayesinde nabız, oksijen seviyesi ve tempo gibi bilgiler de yarış boyunca izlenebildi.