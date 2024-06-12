Manisa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, gündem maddelerinde yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Kırıkkale Belediyesi ile Ardahan Göle Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisinin kurulması için Başkan Ferdi Zeyrek’e yetki verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda ‘Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Kırıkkale Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisinin kurulmasına ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol imzalama yetkisi verilmesi’ ile ‘Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Göle Belediyesi (Ardahan) arasında kardeş kent ilişkisinin kurulmasına ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol imzalama yetkisi verilmesi’ teklifi oylandı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın meclis gündemine sunduğu teklif meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.



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