Manisa Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde şehrin kültürel ve sportif yaşamına renk katacak etkinliklere imza atacak.MANİSA (İGFA) - 12 Şubat akşamı Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Aylin Eralp Demirbek yönetiminde, sevginin ve müziğin buluşacağı konserde sahne alacak. 14 Şubat’ta ‘Sevgililer Günü Özel Spor ve Dans’ etkinliğinde, yaptıkları danslarla sosyal medyada büyük ilgi gören spor eğitmenleri Hasan Kılınçer ve Hüseyin Ayaz, Manisalılarla bir araya gelecek. Çocuk ve gençlerin oluşturduğu İstanbul Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası ise yine 14 Şubat akşamında iki konserle sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.

SEVGİNİN VE MÜZİĞİN BULUŞMASI

Kentin sosyal yaşamına katkı sağlamak için kültür ve sanat etkinliklerini tüm hızıyla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle konser ve etkinlikler düzenliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu, 12 Şubat saat 20.00’de Kültür Merkezi Lale Salonu’nda, Aylin Eralp Demirbek şefliğinde konser verecek. Türk Sanat Müziği’nin sevilen şarkılarını, sevginin ve müziğin buluşacağı konserde seslendirecek.

SPOR VE DANS BİR ARADA

Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat günü saat 19.00’da ise spor eğitmenleri Hasan Kılınçer ve Hüseyin Ayaz’ı, spor ve dans dolu bir etkinlikle Manisalılarla buluşturacak. Eğlenceli danslarıyla sporu sevdiren iki isim, Tarık Almış Spor Tesisleri’nde Manisalılarla bir araya gelecek. Ücretsiz olarak düzenlenecek olan etkinlik, katılımcılara hem eğlenceli dans figürleriyle dolu bir program sunacak hem de fiziksel aktivite imkanı tanıyacak. Spor ve dansın harmanlandığı ‘Sevgililer Günü Özel Spor ve Dans’ etkinliğine katılmak isteyen Manisalılar, Tarık Almış Spor Tesisleri’nde yerlerini alabilir. Yetkililer, etkinliğe katılacak Manisalıların, spor yapıp dans ederken rahat olmaları ve sahanın zeninin zarar görmemesi için spor ayakkabıları ile gelmelerinin önem taşıdığını kaydetti.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SENFONİ ORKESTRASI SAHNE ALACAK

Ataşehir Belediyesi sanat merkezlerinde müzik eğitimi alan çocukların ve gençlerin yanı sıra yetenekli öğrencilerin sınava tabi tutarak bünyesine katıldığı Gençlik Senfoni Orkestrası, 14 Şubat akşamı Manisalılara müzik ziyafeti sunacak. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda 14 Şubat saat 20.00 ve 22.00’de gerçekleşecek konserlerde Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası, sanatseverlere klasik müziğin seçkin eserlerini sunacak.