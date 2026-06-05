Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreşleri, 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde Ortaköy'de yapılıyor. Bin 567 pehlivanın katıldığı organizasyonun ilk günü tamamlanırken, heyecan hafta sonu final müsabakalarıyla sürecek.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ata sporu yağlı güreşin köklü geleneğini Yuntdağı Er Meydanı'nda yaşatmaya devam ediyor.

Minik boylardan başpehlivanlığa kadar yüzlerce pehlivanın katıldığı organizasyonda ilk gün karşılaşmaları başladı. Güreşleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ulaş Aydın ve Erk Kayabaş, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Özge Arslan, Mehmet Doğan, Hakan Gürtunca, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Küçük ve Bilal Öz, Genel Sekreter Vekili Gonca Özgenç, Manisa Yuntdağı Dağı Yağlı Güreşleri Ağası Hacı Serdar Sunma takip etti. Cumartesi ve Pazar günü de devam edecek olan güreş şöleni, hem yağlı güreş tutkunlarını hem de ata sporuna gönül veren vatandaşları bir araya getiriyor.

ER MEYDANINDA İLK GÜN HEYECANI YAŞANDI

Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nin ilk günü sabah saatlerinde boy ayrımı işlemleri tamamlandı. Pehlivanların kategorilerinin belirlenmesinin ardından müsabakalar başladı. Gün boyunca tüm boylarda mücadeleler sürdü. Büyükorta, Başaltı ve Başpehlivanlık kategorilerinde ilk tur karşılaşmaları da gerçekleştirildi.

Organizasyonun ikinci gününde başpehlivanlık kategorisinde üst turlara yükselme mücadelesi yaşanacak. Başaltı ve Büyükorta boylarında da final gününe kalacak pehlivanlar belli olacak. Güreş severler, er meydanında büyük heyecana tanıklık edecek.

GÖZLER FİNAL GÜNÜNDE OLACAK

Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nin son gününde çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak. Büyük heyecana sahne olacak final güreşinin ardından 2026 Manisa Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı belli olacak.