MANİSA (İGFA) - Kıbrıs Gazisi Abdullah Gencerler‘in hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şehitler ve gaziler için mevlit okundu.

Etkinlik kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yemek hayrı gerçekleştirildi. Anma programında edilen dualar ve yapılan hayırlarla, şehitlerin ve gazilerin aziz hatıraları bir kez daha yad edildi.

Programa katılan Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, “Gazimizin hatırasını yaşatmak ve ailesine manevi destek olmak istedik. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Abdullah Gencerler’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.