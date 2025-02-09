Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezonda çocukları kahkaha ve macera dolu bir oyunla daha buluşturdu. “Bay Pati’nin Mutfağı”nın ardından sahnelenen ikinci çocuk oyunu “Soytarılar Okulu”, prömiyerini yaparak minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı.MANİSA(İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in sanata ve kültüre verdiği önem doğrultusunda, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlayan etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Şehir Tiyatroları Uğur Mumcu Sahnesi’nde prömiyeri yapılan Soytarılar Okulu oyunu da tiyatronun eğlenceli ve öğretici yönünü çocuklarla buluşturdu. Küçük tiyatroseverler, oyun boyunca, kendilerini bol sürpriz ve şakalarla dolu bir maceranın içinde buldu. Öğrenmenin eğlenceli, eğlenmenin öğretici bir dünya olduğu Soytarılar Okulu, küçük tiyatro severlerden tam not aldı.

Doktor Sinir ve 4 Haylaz Soytarı

Alman oyun yazarı Friedrich Karl Waechter’in kaleme aldığı ve Yücel Erten tarafından Türkçeye kazandırılan Soytarılar Okulu, otoriter öğretmen Dr. Sinir ile haylaz dört soytarının eğlenceli ve öğretici maceralarını sahneye taşıyor.

Sermin Şenol’un yönetmenliğini üstlendiği oyunda, Emre Türküm, Faruk Özbek, Gözde Akgün, Lara Tülü ve Tuğrul Örman sahne alıyor. Dekor ve kostüm tasarımını Feyza Tatar, ışık tasarımını Ömer Sofu, koreografiyi Lara Tülü, afiş tasarımını ise Serenay Erinöz üstleniyor. Çocukların büyük ilgiyle izlediği Soytarılar Okulu, her Cumartesi saat 14.00’te tiyatroseverlerle buluşacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanatı toplumun her kesimiyle buluşturma vizyonuyla kültür-sanat etkinliklerine hız kesmeden devam edecek.