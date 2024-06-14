Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Manisalı vatandaşların, Kurban Bayramı’nı rahat bir şekilde geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince nöbetçi birimleriyle hizmet verecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nda nöbetçi birimleriyle hizmet verecek. Bu kapsamda, Zabıta Dairesi Başkanlığı, insan sağlığı ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesim yapılması amacıyla kurban kesim yerlerinde denetim yapacak. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, bayram süresince haşere ile mücadele çalışmalarını sürdürecek. Özellikle kurban kesim alanlarında ve çevresinde ilaçlama çalışması yapacak. Ulaşım Daire Başkanlığı da, arife günü ve bayramın 1’inci gününde mezarlıklara ring servisi hizmeti verecek. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ve Belediye iştirakleri bünyesindeki resmi toplu taşıma araçları bayram süresince vatandaşlara ücretsiz olacak. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı görev başında olacak. Bunun yanı sıra, Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri yeşil alanların bakımını yaparken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de temizlik çalışmalarıyla Manisalılara bayram boyunca hizmet verecek. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekipleri de sosyal medya ve Çözüm Merkezi üzerinden taleplerinize hızla yanıt verecek.

MASKİ’DE NÖBETÇİ BİRİMLER HAZIR OLACAK

MASKİ Genel Müdürlüğü, ekipleri de nöbetçi birimleriyle bayram boyunca hizmet verecek. Bu kapsamda, İçme Suyu, Kanalizasyon, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal, Atıksu Arıtma, Çevre Koruma ve Kontrol ve Abone İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı nöbetçi ekipler Kurban Bayramı süresince olası bir acil durum için hazır olacak ve anında müdahalede bulunacak. Ayrıca, 27 Haziran Perşembe ve 28 Haziran Cuma günleri vezneler açık olacak.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK”

Vatandaşların mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ”Manisalı vatandaşlarımızın her zaman hizmetindeyiz. Bu anlamda vatandaşlarımızın yaşanabilecek olumsuz bir durumda taleplerini 444 99 45 Çözüm Merkezi ve ALO 153 Zabıta hattına bildirmelerini rica ediyorum. Bayram süresince Manisalı yurttaşlarımıza hizmet edecek olan tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerimin Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.