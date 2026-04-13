Karatay Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek ve doğal tarımı yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü 'Karatay Ata Tohum' projesi kapsamında ücretsiz ata tohumu dağıtımına başladı. Proje çerçevesinde, doğallığını ve besin değerini koruyan ata tohumları vatandaşlarla buluşturuluyor.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, 2023 yılından bu yana 100 bin ata tohumunu vatandaşlarla buluşturarak yerli üretime önemli katkı sağlarken, bu yıl da çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda 25 bin vatandaşa, 12 farklı üründen oluşan ata tohumu setleri ulaştırılıyor.

Genetiği değiştirilmemiş, katkısız ve sürdürülebilir özellik taşıyan ata tohumları sayesinde vatandaşların kendi sebze ve meyvelerini doğal yöntemlerle yetiştirmeleri hedefleniyor.

Ata tohumu almak isteyen vatandaşlar, 'Yanıbaşımda Karatay' mobil uygulamasının fırsatlar bölümünden başvuru yapabiliyor. Başvuru yapan vatandaşlar, uygulamada belirtilen dağıtım noktalarından tohum setlerini teslim alabiliyor. Başvurular 24 Nisan Cuma günü sona erecek.

Dağıtılan tohum setlerinde; domates, salatalık, kapya biber, kıl biber, yediveren acı biber, köy biberi, patlıcan, fasulye, kabak, karpuz, kavun ve mısır tohumları yer alıyor. Tohum ekimi ve bakım süreçlerine dair detaylı bilgilere ise atatohum.karatay.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projenin yerli üretime hayırlı olmasını dileyerek, hem şehir hem de ülke tarımı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kılca, 'Projemizin yarınlarımıza güzellik katacağına, şehrimize ve tarıma önemli bir değer kazandıracağına inanıyorum.' diye konuştu.

Konya ve Karatay'ın tarih boyunca tarıma yön veren önemli merkezlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Kılca, belediye olarak bu kadim mirasa sahip çıktıklarını belirtti. Kılca, 'Mirasçısı olduğumuz bu aziz topraklara minnet ve vefa duygusuyla başlattığımız 'Karatay Ata Tohum' projesiyle, doğallığını koruyan tohumları çoğaltarak gelecek nesillere ulaştırıyoruz.' ifadelerini kullandı. Başkan Kılca, projeye destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, 'Tohumu toprağa serpen her haneye bolluk ve bereket diliyorum.' dedi.