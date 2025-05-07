Manisa Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere HPV kaynaklı hastalıkların önlenmesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan ya da sosyal destek alan 9-35 yaş arası kız çocukları ve kadınlara yönelik ücretsiz HPV aşısı desteğini hayata geçiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sosyal belediyecilik anlayışıyla halkın yaşam kalitesini artırmak ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, “Rahim ağzı kanseri, erken teşhis ve önlemle tamamen engellenebilir bir hastalık. Ancak HPV aşısının yüksek maliyeti nedeniyle birçok kadın ve aile bu koruyucu hizmetten yararlanamıyor. Bu nedenle yüzde 40 ve üzerinde engelli olan ya da sosyal destek alan bireylerden 9 ila 35 yaş arasındaki kız çocukları ve kadınlara yönelik ücretsiz HPV aşısı desteğimizi başlatıyoruz” dedi.



Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek uygulama kapsamında, HPV (İnsan Papilloma Virüsü) enfeksiyonlarını önlemek amacıyla bireylere üç dozluk standart protokole uygun şekilde HPV aşısı uygulanacak. Aşılama süreci, tıbbi uygulamanın yanı sıra bilgilendirme, takip ve yönlendirme süreçlerini de kapsayacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK, HANGİ RİSKLER ÖNLENEBİLECEK?

Bu hizmetten, yüzde 40 ve üzeri engelli ya da sosyal destek alan bireylerden 9-35 yaş arasındaki kız çocukları ve kadınlar yararlanabilecek. Böylece özellikle maddi imkansızlıklar ve engeller nedeniyle HPV aşısına erişmekte zorlanan bireylerin sağlığının güvence altına alınması amaçlanıyor. HPV aşısı, rahim ağzı kanseri dışında HPV’ye bağlı diğer kanser ve enfeksiyonlara karşı da koruma sağlıyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Bu destek sadece bir sağlık hizmeti değil, sağlıklı bir geleceğe uzanan güçlü bir adımdır. Halkımızın sağlığını korumak, toplumumuzun geleceğini güvence altına almak için çalışıyoruz. Manisa’mızda kimsenin sağlık hakkından mahrum kalmadığı bir gelecek için kararlılıkla ilerleyeceğiz” diye konuştu.