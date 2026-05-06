Maltepe Belediyesi, gençlerin geleceğine ışık tutan rehberlik çalışmalarına bir yenisini ekleyerek, erken yaşta meslek farkındalığı kazandırmaya yönelik atölye düzenledi.

İSTANBUL (İGFA) - Üniversite hazırlığı yapan gençlere yıl boyunca düzenlediği seminerlerle mesleki kariyer hedeflerinde destek olan Maltepe Belediyesi, ortaokul çağındaki öğrenciler için de hazırladığı etkinliklerle kariyer seçeneklerini daha yakından tanıma fırsatı sunuyor. Bu kapsamda düzenlenen son atölye çalışmasında, öğrenciler mühendislik alanını keşfederken hem eğlendi hem de yeni bakış açıları kazandı.

Bulgurcu Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlikte, vakıf tarafından geliştirilen özel içerikler sayesinde öğrenciler mühendislik disiplinlerini interaktif yöntemlerle deneyimledi.

Etkinlik boyunca kullanılan yaratıcı materyaller ve oyun kartları aracılığıyla çocuklar, mühendislik mesleklerini farklı yönleriyle tanıma fırsatı buldular. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet kalıplarına dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan içerikler sayesinde, mesleklerin kadın ya da erkek işi olarak ayrıştırılamayacağı mesajı da güçlü şekilde işlendi. Maltepe Belediyesi, gençlerin gelecekte yapacakları tercihlere ışık tutacak projelere önümüzdeki dönemde de ağırlık verecek.