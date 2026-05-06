Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Muhtarlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen 6 aylık Bornova Muhtarlar Akademisi, sertifika töreniyle tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı, Yaşar Üniversitesi ve Bornova Muhtarlar Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Bornova Muhtarlar Akademisi, Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen kapanış toplantısı ve sertifika töreniyle sona erdi.

Toplantıda Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve 6 ay boyunca muhtarların iletişim, dijitalleşme ve yönetişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen projenin devamı için kurumlar arası yeni bir işbirliği projesi de imzalandı.

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, programın önemine vurgu yaparak emeği geçen kurumlara teşekkür etti ve muhtarların kamu hizmetlerine erişimdeki rolüne dikkat çekti. Şahiner ayrıca. Bornova'da yaşanan son trafik kazasını örnek göstererek kriz ve afetlere hazırlık konusunda daha güçlü altyapı ve koordinasyon gerektiğini ifade etti.

BAŞKAN EŞKİ: 'BORNOVA, ÖNCÜ KENT OLMA YOLUNDA'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise Muhtarlar Akademisi'nin Türkiye'ye örnek olacak bir model olduğunu belirterek, Bornova'nın 'öncü kent' vizyonuna dikkat çekti. Eşki, 'Bilginin sınır tanımadığı, eğitimin hayatın her alanına yayıldığı bir kent hedefliyoruz. Muhtarlarımız bu sürecin en güçlü aktörleri,' diyen Eşki, Bornova'da hayata geçirilen projelerin uluslararası düzeyde ilgi gördüğünü de ifade etti.

Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma değil, topluma hizmet misyonu taşıdığını vurguladı. Muhtarların toplumun en temel yapı taşı olduğunu belirten Kazançoğlu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin tabana yayılmasında muhtarlıkların kritik rol oynadığını dile getirdi.

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler ise akademinin muhtarlara önemli katkılar sunduğunu ifade ederek, 'Üniversiteye gitmek yerine üniversite bize geldi. Bu eğitimler bizlere büyük değer kattı' dedi.

Programda, Bornova Muhtarlar Akademisi'nin İçişleri Bakanlığı destekli özgün bir model olarak ve kısa sürede Türkiye genelinde yaygınlaşabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti. Projenin yüksek katılım oranı ve kapsamlı içeriği, başarının en önemli göstergeleri arasında yer aldı.

Toplam 45 mahalle muhtarının katıldığı akademide; Dijital okuryazarlık ve temel bilgisayar kullanımı, sosyal medya yönetimi ve dijital iletişim, veri güvenliği ve online toplantı teknikleri, topluluk önünde konuşma ve etkili iletişim, zaman yönetimi ve halkla ilişkiler, diksiyon, hitabet ve ikna teknikleri başlıklarında eğitimler verildi.

Programla, muhtarların hem bireysel hem de kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflendi.