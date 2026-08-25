Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde kent genelindeki hazırlıklarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ana arterler ve bağlantı yollarında bilgi yön levhalarının montajı gerçekleştiriliyor.

ANTALYA (İGFA) - COP31 kapsamında Antalya'nın ulaşım altyapısını uluslararası organizasyona hazırlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi yönlendirmelerin daha güvenli ve anlaşılır hale getirilmesi için saha çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, belirlenen noktalara uluslararası standartlara uygun bilgi yön levhaları yerleştirilirken, çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

67 YENİ YÖN LEVHASI

Ana arterler ve önemli bağlantı güzergâhlarında toplam 67 bilgi yön levhası monte ediliyor. Yeni levhalarla birlikte COP31 süresince Antalya'ya gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilerin kent içindeki önemli noktalara daha kolay ulaşması amaçlanıyor.