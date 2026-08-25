Türk Böbrek Vakfı, diyaliz merkezlerinde arıtma sırasında drenaja giden suyun yeniden kullanılmasını sağlayan sürdürülebilir su yönetimi projesini hayata geçirdi. Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde uygulanan sistemle ilk ayda 46 bin litre şebeke suyunun boşa gitmesi önlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Böbrek Vakfı (TBV), böbrek sağlığının korunmasının yanı sıra sağlık hizmetlerinin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Diyalizde Sürdürülebilir Su Yönetimi Modeli adı verilen uygulama, hemodiyaliz tedavisinde kullanılan ters ozmoz (R.O.) sisteminden drenaja giden suyun yeniden değerlendirilmesini sağlıyor.

Ağustos ayı ortası itibarıyla TBV Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi'nde uygulanmaya başlanan sistemle, tedavi sürecinde hastayla temas etmeyen ve yalnızca arıtma aşamasında ayrıştırılarak kanalizasyona gönderilen su, geri kazanım altyapısı sayesinde tesis içerisinde yeniden kullanılıyor.

Geri kazanılan su, temizlik ve çamaşırhane gibi alanlarda değerlendiriliyor. TBV, uygulamanın Türkiye'deki diyaliz merkezlerinde arıtma atık suyunun sistemli şekilde yeniden kullanımına yönelik ilk örneklerden biri olduğunu belirtiyor.

İLK AYDA 46 BİN LİTRE TASARRUF

Temmuz 2026'da başlatılan projenin ilk ayında 46 bin litre şebeke suyunun boşa akması önlendi. Su tüketimi ve atık su miktarındaki azalma, çevresel faydanın yanı sıra merkezin işletme maliyetlerinin düşürülmesine de katkı sağladı.

Geri kazanılan suyun hijyen standartlarına uygunluğu ise Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında gerçekleştirilen testlerle doğrulandı.

'SUYU İSRAF ETME, HEM BÖBREĞİNİ HEM DOĞAYI KORU'

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, hemodiyalizin doğası gereği yüksek miktarda su kullanımını gerektirdiğine dikkat çekerek projenin sağlık ve çevre açısından önem taşıdığını belirtti.

Erk, 'Hemodiyaliz tedavisi, doğası gereği saf su kullanımını gerektiriyor, ancak arıtma esnasında dışarı atılan suyun boşa gitmemesi için Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezimizde kurduğumuz bu etkili geri kazanım sistemiyle ilk ayda 46 bin litre suyu tasarruf ettik' dedi.

Uygulamanın vakfın diğer diyaliz merkezlerine de taşınmasının hedeflendiğini belirten Erk, sağlık hizmetleri sunulurken doğal kaynakların korunmasının temel sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE GENELİNDE 500 MİLYON LİTREYE KADAR POTANSİYEL

Diyaliz tedavisinde kullanılan suyun tamamının geri kazanılması mümkün olmasa da uygun nitelikteki suyun yaklaşık yüzde 18-20'sinin yeniden kullanılabileceği belirtiliyor. Bu oranın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması halinde, yılda yaklaşık 400-500 milyon litre suyun yeniden kullanım potansiyeli bulunuyor. TBV, COP31'in bu yıl Türkiye'de düzenlenecek olmasının da çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının önemini artırdığını belirterek, sağlık sektöründe su başta olmak üzere doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacak uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.