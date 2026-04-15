Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanat Merkezi'nde eğitim alan 5. sınıf öğrencisi Uras Ercan, küçük yaşta kurduğu hayallerini gerçeğe dönüştürerek örnek bir başarı hikâyesine imza attı. Aldığı eğitim ve desteklerle kendi hikâyesini kitaba dönüştüren Uras, yaşıtlarına 'Her çocuğun hayali değerlidir' mesajıyla ilham veriyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da Uras Ercan'ın hayalleri, daha okula başlamadan önce sessizce oluşmaya başlamıştı. Küçük yaşına rağmen kafasında kocaman bir dünya kurarak, birbirinden ilginç kahramanlara yer veriyordu. Bir gün, aklına gelen bu renkli hayallerini bir kitaba dönüştürmeye karar verdi. Zamanla bu hikâyeyi geliştirmek, büyütmek ve başkalarıyla paylaşmak istedi. Tam da bu noktada, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanat Merkezi'nin sunduğu ücretsiz kurslarla tanıştı. Bu kurslar, Uras'ın hayaline giden yolda önemli bir kapı araladı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ALDIĞI DESTEK HAYALLARİNE KAVUŞTURDU

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimlerle birlikte hikâyesine daha farklı bir gözle bakmayı öğrendi. Kurslardan aldığı destek sayesinde, yalnızca yazmakla kalmadığı gibi hayal ettiği kahramanları somutlaştırmaya başladı. Önce hikâyesindeki karakterleri üç boyutlu çalışmalarla şekillendirdi. Daha sonra her bir hikayenin karakterini yüzleri, duruşları ve özellikleriyle gerçek birer kahramana dönüştürdü. Artık yalnızca bir hikâye yazarı değil, kendi dünyasını kuran bir tasarımcı gibiydi. En büyük hayali ise bu hikâyeyi bir kitaba dönüştürmekti.

Sanat Merkezi'nde gösterdiği azim ve performansı fark eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Uras'ı destekleyerek hayal ettiği kitabını eline almasıyla başarıya ulaştı. Küçük bir hayal olarak başlayan bu yolculuk, doğru destek ve azimle büyük bir başarı hikâyesine dönüştü. Uras artık sadece bir çocuk değil hayallerinin peşinden gitmeyi bilen genç bir hikâye anlatıcısıydı.

'HER ÇOCUĞUN HAYALİ DEĞERLİDİR'

Çocukların hayallerinin değerli olduğunu söyleyen Uras Ercan, 'Ben 5. sınıf öğrencisiyim. Sanat Merkezi'ndeki karakalem kursunda eğitim alıyorum. Evde otururken kitap okumak istedim. Kitaplığımda istediğim gibi bir kitap bulamadım. Ben de kendi kitabımı yazmaya karar verdim. İlk olarak tablet üzerinden resimle başladım. Daha sonra resim çizerek bir kitap haline getirdim. Bu adımdan sonra ise yazdığım karakterleri seramik kursunda resimle göstermek istedim. Bunu kurslarda aldığım eğitimlerle geliştirdim. Büyükşehir Belediye Başbakanı Sami Er'den destek alarak, bir hikaye kitabı çıkardım. Sanat Merkezi ailesinin bana verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Kendi kitabımı elimde tuttuğum için çok mutluyum. Her çocuğun hayali değerlidir' dedi.

ÖĞRETMENLERİ URAS'IN BAŞARISINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Resim Kursu Öğretmeni Canan Altınışık Ercan, 'Sanat Merkezimizde karakalem kursu her yaş grubuna eğitim veriliyor. Öğrencilerimizden Uras Ercan da okula başlamadan önce yazamaya başladığı bir hikaye kitabı yazdı. Bunu tablet üzerinde oluşturdu. Farklı sanat dallarına yansıması isteyen Uras Ercan bu işi küçük yaşta daha da ilerleterek resim kursuna geldi. Hikayesinden bir kesiti tual üzerine resmetti, 3 boyutlu hale getirerek Seramik Kursu'nda yaptığı çalışmayla hikayedeki karakterler 3 boyutlu figürlere dönüştürüldü. Uras'ın bu hayal üretkenliği, hayal gücü ve emeği Sanat Merkezimiz tarafından değerli bulundu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve yöneticilerimizin de desteğiyle kitaba dönüştü' diyerek anlattı.

'HER ÇOCUK HAYALLERİNİN PEŞİNDE KOŞMALI'

Seramik Kursu Öğretmenlerinden Berna Uğur ise, Uras'ın çok yetenekli olduğunu ve her çocuğun hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğini söyleyerek, 'Daha önceki çalışmalarımızda seramikleri 3 boyuta çevirerek, hikâyeye ve kitaba çevirmiştik. Bu özelliği öğrencimiz Uras'ta olduğunu gördüm. Hikayemizi 3 boyuta çevirip, düşünsel dünyasını resimsel anlamda ve kitaba dönüştürerek okunacak bir hale getirmek için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'den destek alarak bu projeyi meydana getirdik. Dilerim sesimiz duyulur başka çocukların da muhakkak böyle bir sanatsal etkinliği olur' şeklinde konuştu.